Все сталося близько сьомої вечора у спальному районі Одеси

Стрілянина в одеській перукарні, можливо, пов'язана з конфліктом між колишнім подружжям. Про це заявив сьогодні адвокат потерпілої жінки. Нагадаю, напередодні перукарка дістала вогнепальні поранення прямо на робочому місці. Усі подробиці - з'ясував Андрій Анастасов.

Все сталося близько сьомої вечора у спальному районі Одеси. Невідомий чоловік зайшов у перукарню та відразу попрямував до жіночого залу, де на той момент працювала сорокап'ятирічна Тетяна. Зловмисник упритул кілька разів вистрілів у жінку, ймовірно з травматичного пістолету, та втік.

"Наразі вказана подія кваліфікується як замах на вбивство. Зараз поліцейськими вживаються заходи по встановленню особи зловмисника, його місцезнаходження та затриманню", - говорить Любов Гордієвська, керівник відділу комунікації ГУНП в Одеській області.

З пораненнями грудної клітки та попереку перукарку ушпиталили. Лікарі кажуть: зараз її життю нічого не загрожує: жінка притомна, її стан середнього ступеня тяжкості.

"Была произведена операция: первичная хирургическая обработка раны. Извлечение инородного тела и опять же таки. Мероприятия выполнены на остановку кровотечения", - говорить Світлана Дарпович, хірург міської клінічної лікарні №1 Одеської міськради.

У перукарні гадки не мають, з якої причини зловмисник скоїв напад. Колеги розповідають: працює у салоні краси Тетяна лише з минулого місяця.

"Совсем новая девочка, понимаете, хорошая, добрая, милый человек, поэтому сложно что-то вообще сказать по этому поводу. Неожиданность просто и все, даже сразу непонятно было что это", - говорить Оксана Станович, колега потерпілої.

А ось адвокат перукарні уже дещо з'ясував. Виявляться, нещодавно у постраждалої був конфлікт з колишнім чоловіком. Він став претендувати на майно, яке подружжя поділили після розлучення - і як припускає жінка, міг підіслати зловмисника.

"І в зв'язку з цим вона також допускає припущення, що невідома особа, яка прийшла напевно, намагалася залякати щоби та можливо, пішла на поступки, щоб повернути чи певну суму, чи майно, яке було їй залишено після розлучення", - говорить Петро Гупало, адвокат перукарні.

Нападникові загрожує від семи до п'ятнадцяти років ув'язнення.