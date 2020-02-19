Вчені вперше заговорили про зниження темпів розповсюдження уханського коронавірусу, адже згідно з даними дослідницького центру при американському університеті Джона Гопкінса, кількість нових інфікованих майже зрівнялася з кількістю тих, хто одужав.

Ще минулого тижня це співвідношення було майже 1 к 15 на користь хвороби. Втім, сьогодні ще одна країна заявила про два випадки зараження COVID-2019 - це Іран. Сьогодні завершився двотижневий карантин на судні Diamond Princess, що стоїть у японській Йокогамі. Сотні пасажирів круїзного лайнера покидають корабель.

Члени екіпажу, серед яких є і громадяни України, поки залишаться на борту. Всю останню інформацію щодо коронавірусу у різних країнах добрала Тетяна Логунова.

Нарешті, берег. Після двох тижнів карантину - перші пасажири лайнера "Діамантова принцеса" залишають корабель. Зійти на берег дозволили не усім. Карантин закінчився для п'ятисот пасажирів, які успішно пройшли тест на коронавірус. Усі інші подорожуючі, а також члени екіпажу, серед яких є і українці, поки що залишаються на борту.

На лайнері "Діамантова принцеса" зафіксовано наймасштабніший спалах вірусу за межами Китаю. Вірус підхопили більше як шістсот пасажирів та членів екіпажу. Деякі експерти не виключають, що рішення оголосити на кораблі карантин, могло бути помилковим.

Серед критиків - японський інфекціоніст Кетаро Івата. Професор особисто побував на борту, вивчив ситуацію і опублікував відеозвернення.

"Я оглянув корабель і виявив, що на судні немає необхідних умов для контролю за інфекцією. Там немає поділу між зеленою зоною, вільною від вірусу, і червоною, яка може бути потенційно заражена", - говорить Кетара Івато, інфекціоніст, професор університету Кобе.

Тим часом, у Китаї більшає кількість хворих. За офіційними даними, там інфіковано вже майже 75 тисяч осіб.

"Майже 12 тисяч хворих наразі у тяжкому стані. Більше 14 тисяч - вилікувалися. За останніми даними, вірус забрав життя двох тисяч людей", - говорить Мі Фенг, речник національної комісії з питань охорони здоров'я Китаю.

Найгірша ситуація у місті Ухань. Місцевим дозволяють виходити з дому, лише щоб придбати продукти харчування. Перед виходом і після повернення у людей перевіряють температуру. Ліфти у будинках - регулярно дезінфікують.

"Спершу людям було важко звикнути до ізоляції. Але згодом вони почали пристосовуватися і розуміти необхідність таких застережних заходів", - говорить Ксі Лайанг, співробітниця комунальної служби.

Уханський студент Тіан не відвідує університет вже більше місяця. Навчається удома, за допомогою онлайн-курсів.

"Поки не з'явилися ці онлайн-курси, було дуже нудно. Зараз я навчаюсь, граю з дідусем у китайські шахи. Решту часу просто валяюся у ліжку або сплю", - говорить Тіан, житель Уханя.

"Китай, ми з тобою!" - під таким гаслом цьогоріч пройде тиждень моди у Мілані. Організатори вирішили морально підтримати дизайнерів, які через спалах вірусу не зможуть приїхати до Італії.

"Ми хочемо перенести наше шоу до Китаю - шляхом прямих трансляцій. Ми будемо демонструвати покази, інтерв'ю, - спробуємо передати увесь спектр емоцій за допомогою нових технологій", - говорить Карло Капаса, президент палати моди Італії.

А в Німеччині, де починається сезон карнавалів, учасників святкувань інструктують, як вберегтися від вірусів.

"Треба постійно мити руки. Кашляти не в руку, а в лікоть. Усе, як і при звичайному грипі".

Карнавальний сезон у Німеччині стартує завтра і триватиме майже тиждень.