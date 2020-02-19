Пользователи сайта знакомств BeautifulPeople назвали страну "самых некрасивых" мужчин в мире. Ими стали ирландцы. Об этом пишет Mirror.

Юзеры сети отметили, что именно ирландцы чаще всего непривлекательны и имеют внешние дефекты.

Чаще всего пользователи отказывают в знакомстве им из-за того, что они имеют лишний вес или же чересчур худые. Отмечают, что у них плохая кожа и массивные черты лица.

Отмечается, что только 6% одиноких ирландских мужчин успешно прошли голосование и смогли "пробиться" на сайт. Этот показатель - худший среди всех национальностей.

Такой рейтинг насмешил пользователей сети, а у некоторых даже вызвал недоумение.

Ранее мы писали о том, как на самом деле выглядели всемирно известные "красотки".