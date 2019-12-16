С приходом каждой новой эпохи стандарты женской красоты менялись. Было время, когда модную худобу заменили пышные формы, большие круглые глаза пришли на смену классическим миндалевидным, а маленький нос уступил греческому профилю. Однако, как же выглядели идеальные красавицы всех времен?

Царица Нефертити

Любимая жена фараона Эхнатона известна как красивейшая из красивейших, одно из ее титулований было "Совершенная". Вот такой мы привыкли видеть египетскую королеву красоты. Идеальный профиль, пухлые губы, острый подбородок и вытянутые глаза - даже в наше время этот портрет выглядит совершенным. Однако, он не совсем соответствует действительности.

Дело в том, что найденный бюст Нефертити был подвержен "коррекции" скульптором. Он сделал его идеальным, убрав горбинку на носу, морщины и вытянув глаза. А вот как британские ученые реконструировали с помощью 3D-технологии лицо египетской царицы.

Фото: Travel Channel

Клеопатра

Фото: spoki.lv

Еще одна древнеегипетская красотка. Самая роковая женщина впечатляла всех без исключения своей божественной красотой. Созданный портрет Клеопатры весьма комплиментарный. Он мало чем соответствует действительности. А вот как была изображена царица на монетах того времени. Крючковатый нос, тонкие губы, полноватое лицо...Сложно поверить, какой "красоте" поклонялись две тысячи лет, прошедшие со дня ее смерти.

Фото: eg.ru

Хюррем Султан

Фото: bolshoyvopros.ru

В многих книгах и фильмах о легендарной Анастасии Лисовской показывают, что девушка была первой красавицей славянской внешности. Однако, так ли это на самом деле? По описанию многих художников и послов того времени, утверждается, что Хюррем была вовсе не красавица и даже симпатичной ее назвать было можно только с натяжкой. Она была высокой и крупной женщиной, чем отличалась от других наложниц Султана Сулеймана.

Королева Елизавета І

Фото: Умная

Королева Елизавета I, правившей Англией на протяжении 45 лет, вызывает немало вопросов у историков. Она была мужественна, решительна, но при этом, как говорят, следила за модными тенденциями и много внимания уделяла своему внешнему виду. Рыжеволосая роковая женщина завораживала окружающих своей необычной внешностью. Со временем художники сумели "оживить" лицо Елизаветы Тюдор, а результат огорчил ее воздыхателей.

Фото: my.ua

Маркиза де Помпадур

Фото: dailymotion.com

Чем же Маркиза де Помпадур была так хороша, что двадцать лет умудрялась оставаться рядом с самым распутным монархом Франции? Ответить сложно. Женщина не выделялась нежными чертами лица или хорошей фигурой, однако сумела очаровать короля Людовика XV. Так почему же на портретах она изображена иной?

Все предельно просто: маркиза покровительствовала многим художникам, а в особенности выдающемуся портретисту Франсуа Буше, неизменно изображавшему ее богиней красоты и плодородия.

Мата Хари

Знаменитую танцовщицу считали настоящим идеалом красоты. Говорят, перед ней не мог устоять ни один военный. Однако, вопреки такому мнению, сохранились фотодокументы, на которых женщина совсем далека от "божественной красоты".

Фото: masterori.ru

Впрочем, не стоит забывать о том, что внешняя красота - понятие относительное и субъективное. Гораздо большее значение имеет тот факт, насколько харизматичен человек. Возможно именно по этому принципу все сходили с ума от вида этих легендарных женщин.

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