Україна наполягатиме на введенні миротворців на Донбас

Україна на введенні міжнародної миротворчої місії на окупований Донбас. Це питання буде порушене на засіданні Генеральної Асамблеї ООН 20 лютого. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр закордонних справ України - Вадим Пристайко