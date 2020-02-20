На Донбасі за добу зафіксували сім порушень тиші [ Редактировать ]
Одного українського бійця поранено минулої доби на Донбасі. Противник 7 разів порушував режим тиші. Окупанти гатили із заборонених мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Активізувалися снайпери.
Ворожі обстріли зафіксували неподалік Мар'їнки, Лебединського, Славного, Широкиного та Васильківки. По 6 мін російські найманці випустили по позиціях наших бійців неподалік Оріхового та Луганського.
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