У Німеччині влаштували стрілянину у двох кальянних [ Редактировать ]
Щонайменше вісім осіб загинули, п'ятеро були поранені внаслідок стрілянини у місті Ханау на заході Німеччини. Припускають, що нападників було кілька. Вони відкрили вогонь по відвідувачах двох кальянних у різних частинах міста, після чого втекли на авто.
За кілька годин поліція знайшла тіло підозрюваного без ознак життя в його оселі в Ханау, там же виявили ще одне тіло. Що спонукало чоловіка вчинити масову стрілянину - невідомо.
по теме
На Закарпатті обрали запобіжний захід підозрюваним у стрілянині в Мукачеві
На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіків, яких підозрюють у причетності до стрілянини в Мукачеві. Напередодні суд обирав їм запобіжний захід
Стрілянина у Мукачеві: підозрюваних відправили під варту
На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіків, яких підозрюють у причетності до стрілянини в Мукачеві. Напередодні суд обирав їм запобіжний захід
В Ужгороді обирають запобіжний захід підозрюваним у резонансній стрілянині
Правоохоронці затримали ймовірних причетних до нещодавньої стрілянини в Мукачеві. Чоловіки їхали на позашляховиках, в одному з яких була зброя. На вимогу поліцейських не зупинилися, та ще чинили опір. Нині вони на лаві підсудних
Середмістя Мукачево сколихнула стрілянина: є поранені
Озброєний автоматом чоловік у балаклаві робить постріл і жбурляє зброю через огорожу - двоє чоловіків відкривають вогонь у відповідь
У Каліфорнії пасажир автобуса влаштував стрілянину
У Каліфорнії чоловік відкрив вогонь по пасажирах автобуса. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Автобус слідував з Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Всередині перебували 40 пасажирів