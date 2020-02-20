За кілька годин поліція знайшла тіло підозрюваного без ознак життя

Щонайменше вісім осіб загинули, п'ятеро були поранені внаслідок стрілянини у місті Ханау на заході Німеччини. Припускають, що нападників було кілька. Вони відкрили вогонь по відвідувачах двох кальянних у різних частинах міста, після чого втекли на авто.

За кілька годин поліція знайшла тіло підозрюваного без ознак життя в його оселі в Ханау, там же виявили ще одне тіло. Що спонукало чоловіка вчинити масову стрілянину - невідомо.