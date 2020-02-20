На Донбасі поранило українського бійця [ Редактировать ]
До подій на сході країни. Там минулої доби поранено одного українського бійця. Противник 11 разів порушував режим тиші.
Окупанти гатили із заборонених мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Активізувалися снайпери.
Сьогодні окупанти обстріляли Новомихайлівку зі 120-их мінометів, гранатометів та бронетехніки.
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