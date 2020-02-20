Злочин без терміну давності. У Нью-Йорку урочисто повернули Україні картину, яку нацисти викрали з київського музею майже 80 років тому. Довелося залучати навіть ФБР. Яка детективна історія дозволила її знайти? І коли полотно повернеться додому зі штатів? Наші кореспонденти шукали відповіді одночасно у Києві і у Нью-Йорку.

На цьому місці, на стіні у Київському особняку Ханенків, нині це Національний музей мистецтв, завжди була картина, до якої ставилися особливо. Тепла, світла, дещо еротична... Її викрали під час другої світової, коли німці відступали з України.

"Ця картина була пограбована окупантами у 42 році, далі ми долю її не знали. Але вона опинилась якимось чином в Америці.", - говорить Олена Живкова, заступник директора Національного музею мистецтв ім. Ханенків.

"Закоханих" Пьєра Луї Гудро через майже 80 років після зникнення ми нині бачимо одними з перших - якщо звісно не рахувати українських дипломатів, які допомагали полотно повернути, та спецагента ФБР Білла Гейла, який спеціалізується на розшуку викрадених предметів мистецтва.

"У моєї команди фантастичні стосунки по всьому світу - з аукціонами, різними музеями, колекціонерами, та звісно ж іноземними правоохоронними структурами", - говорить Вільям Гейл, заступник керівника управління ФБР по боротьбі з організованою злочинністю у місті Нью-Йорку.

Ці зв'язки знадобилися тепер, коли українська картина, що, як вважали, зникла назавжди, 2013 несподівано була заявлена до продажу на аукціоні у Нью-Йорку.

Столичним музейникам довелося підіймати довоєнні і навіть дореволюційні папери, а на щастя вони збереглися, щоб довести - полотно з їхніх фондів!

"Музей надав всі докази що картина до війни належала нам і тепер справедливість встановлено, картина повертається на своє місце до музею, буде висіти тут", - говорить Олена Живкова, заступник директора Національного музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків.

Але для цього знадобилося сім років розслідування. Приватна власність для американців - святе. І довести, що картину треба конфіскувати у господарів, що вона викрадена нацистами, що належить Україні було непросто. Але тепер усі формальності позаду. І ФБР урочисто передає "закоханих"українському міністру закордонних справ.

"Нам обіцяють - картина залишиться вже тут на території України, тобто перший крок зроблено. Я сподіваюсь, що у нас буде виставка, на якій ми покажемо цю картину, окремо, і щоб люди дізналися про історію, про те як вона потрапила назад", - говорить Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.

У музеї Ханенків нам кажуть - такі щасливі, що отримають зниклий раритет, що готові влаштувати виставку будь-якої миті, щойно полотно долетить. І, так, "закоханих" повернуть на старе місце. Туди, звідки викрали колись. Адже для справедливості немає терміну давності. Хоча іноді і доводиться чекати майже століття, поки її відновлять.