У Генасамблеї ООН обговорять ситуацію у Криму і на Донбасі [ Редактировать ]
Ситуацію у Криму і на Донбасі обговорять сьогодні в Генеральній Асамблеї ООН. Дебати розпочнуться о 17.00 за київським часом.
В українському МЗС сподіваються, що це допоможе мобілізувати міжнародну підтримку позиції Києва. На засіданні виступить зокрема й очільник вітчизняного відомства Вадим Пристайко.
Крім того, запланована його зустріч з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем та представниками низки країн-членів організації.
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