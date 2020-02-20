Запланована його зустріч з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем

Ситуацію у Криму і на Донбасі обговорять сьогодні в Генеральній Асамблеї ООН. Дебати розпочнуться о 17.00 за київським часом.

В українському МЗС сподіваються, що це допоможе мобілізувати міжнародну підтримку позиції Києва. На засіданні виступить зокрема й очільник вітчизняного відомства Вадим Пристайко.

Крім того, запланована його зустріч з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем та представниками низки країн-членів організації.