Сьогодні українці згадають героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності 2014 року.

20 лютого 2014 року стало найтрагічнішим днем Революції. Цього дня шість років тому на вулиці Інститутській, у центрі Києва силовики відкрили вогонь по активістах, які виступили проти режиму Януковича. За різними оцінками, з 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані та біля нього загинуло від 78 до 83 активістів. Наймолодшому з них, Назару Войтовичу, було 17, найстаршому - Івану Наконечному - 83 роки.

Після 20 лютого від поранень померли ще понад 20 протестувальників.

У кожному місті України проводять поминальні заходи за загиблими героями. Як згадують трагічні події шестирічної давнини?

Пам'ятають Героїв Небесної Сотні в Рівному. Під час кривавих подій на Майдані шість років тому загинули троє городян. Їх поховали на Алеї Слави на міському цвинтарі. Помолитися за загиблими прийшли їхні рідні й небайдужі. Люди вдячні й пам'ятають про подвиг полеглих на Майдані. Водночас їх обурює, що досі ніхто не покараний за той страшний злочин.

"Ми звертаємся до всіх, до всіх органів влади - до президента, до генерального прокурора, до Верховної Ради: нехай їх Бог вразумить, все таки, нарешті, і дасть їм мудрості прийнять правильне рішення", - наголосила Вікторія Опанасюк, вдова Героя Небесної Сотні Валерія Опанасюка.

"Хочеться так підійти і сказати: "Тату, я Вас люблю". Просто дуже жалко, що його зараз немає. Я навіть про нього в школі віршика написала: "Тату, татусечку, татоньку, тату, вертайся до мене. Люблю тебе я. Без тебе спати не можу спокійно, бо любов моя до тебе жива", - говорить Софія Опанасюк, донька Героя Небесної Сотні.

У Миколаєві молилися за загиблими біля меморіалу Героям Небесної Сотні. Люди зібралися на площі, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за незалежну Україну. Аліна була ще дитиною, коли 6 років тому розстріляли київський Майдан.

"С одной стороны - с гордостью, за таких же студентов, как и мы, которые там были. С другой - с печалью и грустью", - зазначила Аліна, жителька Миколаєва.

У Кропивницькому на центральній площі Героїв Майдану більше ніж пів тисячі старшокласників утворили живий напис "Небесна Сотня". Потім діти встановили лампадки біля пам'ятного знаку загиблим під час Революції Гідності.

"Це дуже болюча тема для всіх родин. Кожна людина, яка згадує про цей день, у неї навертаються сльози на очах. Я дуже добре знаю, що це наша країна і ми повинні її захищати любою ціною", - зазначила Анастасія Бадіченко, учениця Кропивницького ліцею "Сокіл".

У Чернівцях Героїв Небесної сотні згадували на Центральній площі. Студенти ВИШів, школярі і волонтери влаштували акцію "Ангели пам'яті". Паперових ангеликів вирізали власноруч кілька днів. Сьогодні розвішували їх на кущах і деревах - як символічних свідках трагічних подій на Майдані Незалежності.

"Судячи з того, наскільки багато янголів на нашому Майдані, - то Україна є і буде. І ми пам'ятаємо про це", - підкреслила Галина Абрам'юк, волонтерка.