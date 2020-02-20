Допомога прифронтовим територіям: хлібокомбінат у Попасній отримав нове устаткування [ Редактировать ]
На сході країни ворожа активність змістилася на Донецький напрямок. П'ять порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, з них чотири рази - із застосуванням заборонених мінометів. Такі фронтові зведення, що їх оприлюднив штаб ООС.
10 мін 120-го калібру російські найманці випустили по захисниках Новомихайлівки - на західних околицях Донецька. 82-мм міномети ворог задіяв проти оборонців Пищевика та Павлополя на півдні Донеччини. Гаряче було і в районі Мар'їнки. Втрат в українському війську - немає.
"Водитель взял лоток хлеба, только в магазин заходит - и снаряд пробивает лобовое стекло, пробивает сидушку и под машиной взрывается", - ось такі бувають нюанси в роботі водія, котрий розвозить хліб у прифронтові села. Щодня Сергій зі своїм напарником на стареньких "газельках", вирушають маршрутом, який пролягає вздовж лінії фронту.
"Через нулевой блок-пост. Вот, в скатах осколки постоянно вытягиваю".
Хліб для людей, що мешкають у зоні бойових дій, випікають у райцентрі. Хлібокомбінат містечка Попасна. Це підприємство й саме ще не оговталося від страшних артилерійських ударів. Частина споруд зруйнована.
Ось так і донині виглядає адміністративне приміщення Попаснянського хлібокомбінату. Це наслідки обстрілу ще п'ятирічної давнини. Коли точилися запеклі бої за Дебальцево, сюди прилетіла реактивна ракета системи "Град". Будівля вигоріла майже вщент.
Втім, навіть у часи активних бойових дій, підприємство не припиняло роботи. Щоправда, нове дихання тут з'явилося не так давно. Хліб тепер печуть в сучасній електропечі. Її придбали півтора місяця тому за понад 3 мільйони гривень. Третину коштів благодійно надав міжнародний комітет Червоного Хреста.
"Если бы этой помощи не было, мы может быть и какие-то процессы и не делали, потому что очень большие риски что-то начинать и что-то делать с учетом боевых действий, которые здесь рядом", - наголосив Віталій Брухан, керівник Попаснянського хлібокомбінату.
Умов у благодійників було кілька. Створення додаткових робочих місць, підвищення якості та обсягів виробництва хліба.
"Це означає, що ці люди витратять ці гроші тут і вони заробляють на цих людях, які мешкають тут і ці гроші підуть на зарплати цим працівникам. Гроші залишаються в цій спільноті - і це добре", - зазначив Олександр Власенко, речник МКЧХ в Україні.
Тетяна - одна з тих, хто отримала роботу на хлібокомбінаті завдяки новому устаткуванню. За фахом - менеджер організації, зараз місить тісто, отримує трохи більше 4 тисяч і не шкодує.
"По меркам Попасной, здесь не плохо. Есть люди, которые меньше зарабатывают, а здесь не плохо", - зазначила Тетяна Богомолова, працівниця хлібокомбінату.
Комбінат працює у три зміни, аби у людей, які мешкають навіть на лінії вогню, завжди був свіжий хліб. Чергова партія буханців готова. Дегустація - невід'ємна частина процесу. Хлібовозка завантажена і вирушає в дорогу виконувати одну з найголовніших гуманітарних місій.
по теме
Мир на Донбасі: Віктор Медведчук закликав виконати Мінські домовленості
В опозиції вважають, що влада не виконала досягнутих раніше домовленостей, закріплених у комюніке останньої зустрічі лідерів четвірки
Мюнхенська конференція з безпеки може стати майданчиком для пошуку шляху до миру в Україні - Юрій Бойко
Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко вважає, що для цього потрібна політична воля нинішньої влади
В Івано-Франківську переселенців адаптують до мирного життя
Люди працюють разом, відпочивають та допомагають одне одному адаптуватися в місті, яке для багатьох уже стало домівкою
Жилье военным и переселенцам: Кабмин утвердил новую программу
В среду, 19 февраля, Кабинет министров Украины одобрил программу жилищного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность
Интенсивный бой на Донбассе: в ОБСЕ сделали заявление
Команда миссии направила в указанный район беспилотник дальнего радиуса действия