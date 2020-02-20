На сході країни ворожа активність змістилася на Донецький напрямок. П'ять порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, з них чотири рази - із застосуванням заборонених мінометів. Такі фронтові зведення, що їх оприлюднив штаб ООС.

10 мін 120-го калібру російські найманці випустили по захисниках Новомихайлівки - на західних околицях Донецька. 82-мм міномети ворог задіяв проти оборонців Пищевика та Павлополя на півдні Донеччини. Гаряче було і в районі Мар'їнки. Втрат в українському війську - немає.

"Водитель взял лоток хлеба, только в магазин заходит - и снаряд пробивает лобовое стекло, пробивает сидушку и под машиной взрывается", - ось такі бувають нюанси в роботі водія, котрий розвозить хліб у прифронтові села. Щодня Сергій зі своїм напарником на стареньких "газельках", вирушають маршрутом, який пролягає вздовж лінії фронту.

"Через нулевой блок-пост. Вот, в скатах осколки постоянно вытягиваю".

Хліб для людей, що мешкають у зоні бойових дій, випікають у райцентрі. Хлібокомбінат містечка Попасна. Це підприємство й саме ще не оговталося від страшних артилерійських ударів. Частина споруд зруйнована.

Ось так і донині виглядає адміністративне приміщення Попаснянського хлібокомбінату. Це наслідки обстрілу ще п'ятирічної давнини. Коли точилися запеклі бої за Дебальцево, сюди прилетіла реактивна ракета системи "Град". Будівля вигоріла майже вщент.

Втім, навіть у часи активних бойових дій, підприємство не припиняло роботи. Щоправда, нове дихання тут з'явилося не так давно. Хліб тепер печуть в сучасній електропечі. Її придбали півтора місяця тому за понад 3 мільйони гривень. Третину коштів благодійно надав міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Если бы этой помощи не было, мы может быть и какие-то процессы и не делали, потому что очень большие риски что-то начинать и что-то делать с учетом боевых действий, которые здесь рядом", - наголосив Віталій Брухан, керівник Попаснянського хлібокомбінату.

Умов у благодійників було кілька. Створення додаткових робочих місць, підвищення якості та обсягів виробництва хліба.

"Це означає, що ці люди витратять ці гроші тут і вони заробляють на цих людях, які мешкають тут і ці гроші підуть на зарплати цим працівникам. Гроші залишаються в цій спільноті - і це добре", - зазначив Олександр Власенко, речник МКЧХ в Україні.

Тетяна - одна з тих, хто отримала роботу на хлібокомбінаті завдяки новому устаткуванню. За фахом - менеджер організації, зараз місить тісто, отримує трохи більше 4 тисяч і не шкодує.

"По меркам Попасной, здесь не плохо. Есть люди, которые меньше зарабатывают, а здесь не плохо", - зазначила Тетяна Богомолова, працівниця хлібокомбінату.

Комбінат працює у три зміни, аби у людей, які мешкають навіть на лінії вогню, завжди був свіжий хліб. Чергова партія буханців готова. Дегустація - невід'ємна частина процесу. Хлібовозка завантажена і вирушає в дорогу виконувати одну з найголовніших гуманітарних місій.