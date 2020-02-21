Не сіяти паніку через китайський коронавірус закликають і провідні медики. Лікарі наголошують: натомість краще зосередитися на елементарних заходах безпеки та профілактики респіраторних захворювань і грипу.

"Якщо коронавірус прийде в Україну, то він точно прийде не з цими людьми. Чому я так стверджую? Тому що ці люди будуть ізольовані - раз, по-друге: вони проходили контроль - два, або кілька контролів. По третє: вони вже перебуваючи в епіцентрі подій, вони були в самоізоляції. Якщо думаю спитати їх - як вони поводились, навряд чи вони скажуть "ми ходили на вечірки", - наголосив Федір Лапій, лікар-інфекціоніст.

"К нам приезжают абсолютно здоровые наши соотечественники без единого симптома болезни. Коронавирус не летает по воздуху, он передается при тесном контакте с реально больным человеком. Никакой угрозы никому не происходит.

Вместо того, чтобы протянуть руку помощи, сказать: "да, везите к нам, да, мы создадим условия", - люди и так натерпелись, прошли через то, и то, и то, - мы им поможем, Украина единая, - это называется. Как вам не стыдно? Что вы творите?

Искренне призываю: прекратите эту панику, которая просто не достойна цивилизации, не достойна вообще ничего. Где ваша вера? Вера где? Мораль, нравственность? Я бы еще понял, если бы врачи, которые за нищенские деньги должны оказывать людям помощь, следить, наблюдать, каждый день жизнью рисковать - возмущались… Но возмущаются обыватели, которым на этих врачей всю жизнь было плевать. По этому, наберитесь мозгов, возьмите себя в руки, оставьте эту ситуацию в покое, занимайтесь своими детьми, своей безопасностью, подумайте о том как правильно профилактировать ОРВИ, почитайте поинтересуйтесь - что такое местный иммунитет, как проветривать помещения, как поддерживать правильную температуру и влажность, как гулять с детьми, в конце концов", - заявив Євген Комаровський, лікар-педіатр.