Тетяна Острікова прокоментувала урядову програму економічного розвитку України [ Редактировать ]
50 мільярдів доларів потрібно Україні, щоб створити нові робочі місця. За словами міністра економічного розвитку Тимофія Милованова, таку суму реально залучити в найближчі роки завдяки інвестиціям. У Кабміні представили стратегію економічного зростання. Акцент зробили на чотирьох секторах. Ідеться про IT-, агро-, хімічну та фармацевтичну галузі.
Водночас, українські політики закликають звернути увагу на вітчизняних інвесторів та створити для них податкові переваги.
"Міністр говорить, що протягом найближчих 4 років планується залучити в Україну 50 млрд доларів інвестицій, що означає 12 млрд доларів інвестицій щороку. На сьогодні це виглядає не зовсім реально, тому що у 2019 році ми залучили лише 2 млрд. Тому нам слід задуматися - які стимули нам варто пропонувати не тільки для іноземного інвестора. Не треба дискредитувати наших українських підприємців, в яких також накоплений значний фінансовий ресурс. Треба дивитися і на малих інвесторів, і на внутрішніх підприємців - пропонувати їм комплексі речі, знижуючи податки на працю, що здешевшить прихід таких інвестицій в Україну, або для українських підприємців, також буде ініціатива створення додаткових робочих місць", - наголосила Тетяна Острікова, народний депутат 8 скликання, фракція "Cамопоміч".
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