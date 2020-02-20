Шведские дизайнеры выпустили накладные ягодицы Ким Кардашьян. Они представляют собой шорты весом почти 3 кг. Об этом сообщает New York Post.

"Художницы Ида Йонссон и Симона Сааринен несколько лет изучали формы американской супермодели Ким Кардашьян, которые стали мировым трендом, чтобы выпустить специально разработанные накладные ягодицы", - говорится в сообщении.

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Известно, что для изготовления точной копии ягодиц Кардашьян дизайнеры изучили сотни фотографий и роликов модели, после чего создали точную 3D-копию форм, которые принесли ей славу.

Силиконовые шорты достигли метра в диаметре и весят почти 3 кг. Девушки, которые восхищаются формами Кардашьян, теперь смогут использовать их под длинными платьями и прочими нарядами.

В продажу ограниченная партия ягодиц супермодели поступит уже этой весной.

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