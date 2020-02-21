Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя отчет правительства, представленный в Верховной Раде в пятницу, 21 февраля.

Юрий Бойко отметил, что экономическая политика Кабинета Министров абсолютно провальная.

"Отчет правительства - это не более чем яркие лозунги. Это просто полкило макулатуры без всякой конкретики. Полностью провалена политика по поддержке предприятий, реального сектора экономики. Промышленное производство ежемесячно падает на 5-6%. А это потеря рабочих мест. По данным Федерации работодателей Украины, только за последние три месяца 2019 г. мы потеряли 170 тысяч рабочих мест. Страна в долгах - сегодня сумма совокупного госдолга достигла 1 триллиона 998,3 миллиардов гривен. Людям задолжали по зарплатам 3 млрд гривен, долги за ЖК-услуги превысили 63 млрд", - подчеркнул оппозиционный политик.

Показательно также и то, отметил народный депутат, что даже собрать в кучу этот отчет в правительстве было некому. Этим занималась сторонняя частная структура.

"Правительство заплатило 84 тыс. гривен за подготовку собственного отчета. Значительная часть средств пошла на тезисы, которые озвучил премьер-министр. То, что аппарат Кабинета Министров не может профессионально подготовить отчет и для этого нанимают какую-то контору - это просто какая-то фантасмагория", - сказал Юрий Бойко.

"Единственный выход - это отставка этого правительства", - резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Напомним, фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" внесла проект Постановления №2770, который лишает правительство иммунитета. Также оппозиция зарегистрировала проект Постановления о признании отчета Кабинета Министров о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году неудовлетворительным.