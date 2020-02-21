ЧП в поезде "Киев-Москва": появились результаты обследования китаянки [ Редактировать ]
В пятницу, 21 февраля, в поезде "Киев-Москва" произошло ЧП. После пересечения украинско-российской границы, сотрудники Погранслужбы Российской Федерации проверяли документы у пассажиров и выявили гражданку Китая с признаками вирусного заболевания. Правоохранители приняли решение снять китаянку с поезда для дальнейшей проверки. Результаты исследований показали, что у 41-летней женщины ни ОРВИ, ни коронавирус не обнаружен.
Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов, пишет "Коммерсант".
"Поступила только информация, на данный момент пришли результаты исследований о том, что вирус ОРВИ и коронавирус у гражданки КНР не обнаружен", - сказал Резунов.
Он сообщил, что восемь человек отказались покидать вагон, сейчас они находятся в санитарном тупике, их обеспечили горячим питанием.
Фото: newsbryansk.ru
Состояние пациентки удовлетворительное.
"Без клинических проявлений респираторных заболеваний. Сбор анализов произведен по всем ОРВИ, которые характерны для сезонного подъема заболеваний", - сказала врач-эпидемиолог медучреждения, где находится китаянка, Наталья Смиргинс.
Ранее мы писали о том, что с 20 февраля Россия официально приостановила въезд граждан Китая на территорию страны. Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
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