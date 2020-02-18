В четверг, 20 февраля, Россия официально приостановит въезд граждан Китая на территорию страны. Об этом рассказала вице-премьера РФ Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Туристов, которые направляющихся в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях, перестанут пускать на территорию страны.

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"С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях", - говорится в сообщении.

Российский премьер Михаил Мишустин подписал соответствующий указ.

Мы писали, что появилась новая дата эвакуации украинцев из Китая. Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинцев.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.