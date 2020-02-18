В Россию перестанут пускать граждан Китая [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, Россия официально приостановит въезд граждан Китая на территорию страны. Об этом рассказала вице-премьера РФ Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Туристов, которые направляющихся в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях, перестанут пускать на территорию страны.
"С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях", - говорится в сообщении.
Российский премьер Михаил Мишустин подписал соответствующий указ.
Мы писали, что появилась новая дата эвакуации украинцев из Китая. Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинцев.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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