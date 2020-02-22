В пятницу, 21 февраля, стало известно, что без участия Украины "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ, сбитого в Иране 8 января, расшифровывать не будут. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Интер".

Данилов отметил, что бортовые самописцы украинского самолета сейчас находятся сегодня на территории Ирана в столице страны.

"Могу заверить, что без Украины никто не имеет права прикасаться к "черным ящикам". Они находятся сегодня на территории Тегерана. Никто их не трогает, ни министерство обороны, ни кто-либо другой", - сказал он.

Секретарь СНБО также заверил, что родственникам погибших в результате авиакатастрофы выплатят достойную компенсацию.

"Процесс идет, он под контролем и поверьте - компенсация украинцам будет достойная", - отметил Данилов.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.