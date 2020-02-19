Авиакатастрофа с МАУ: "черный ящик" сильно поврежден [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, появилась информация о том, что "черный ящик" украинского пассажирского самолета, сбитого в Иране в прошлом месяце, сильно поврежден. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, сообщает иранское агентство Mehr.
Хатами сказал, что власти попросили сектор оборонной промышленности помочь с ремонтом "черного ящика".
"Было решено сначала завершить ремонт "черного ящика", а затем попытаться расшифровать его. В настоящее время они заняты ремонтом", - заявил министр.
Ранее иранский министр прибыл в Украину для извинений, а в "Борисполе" родные попрощались с погибшими украинцами в жутком авиакрушении.
Также стоит отметить, что в Иране заявили, что Украине вернут обломки сбитого самолета.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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