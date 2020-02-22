Эвакуация украинцев из Уханя: глава Тернопольской ОГА подал в отставку [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию".
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
по теме
"Это вирус ненависти": Зеленский призвал украинцев быть человечными
Зеленский обратился к народу в связи с событиями, которые разворачивались накануне в Новых Санжарах
Отравление учеников в Тернополе: названа причина
Эпидемическое расследование продолжается
В тернопольском колледже произошло массовое отравление
Как отмечается, у пострадавших пищевое отравление
Зеленский экстренно собирает СНБО
Брифинг по итогам заседания состоится в 12:00
Конфликт на Донбассе: Зеленский просит помощи у США
Отмечается, что на конференции в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Конгресса США