Курс доллара: аналитики дали прогноз [ Редактировать ]
В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн", - сказал он.
Как отметил аналитик, курс доллара стабилизировался вблизи отметки 24,5 грн. Об этом свидетельствуют как минимальные, порой разнонаправленные на разных сегментах рынка ежедневные колебания курса, так и минимальное его изменение за неделю.
"Это свидетельствует, что курс нащупал равновесие вблизи текущих значений, и без серьезных изменений внутренних либо внешних факторов, влияющих на него, будет оставаться около текущих уровней", - добавил он.
За минувшую неделю курс доллара к гривне, устанавливаемый НБУ, практически не изменился, на других же сегментах рынка он незначительно снизился на 0,1-0,2%.
Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 24,48 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,46/24,48 до 24,44/24,47 (-0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,32/24,53 до 24,28/24,48 (-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8%.
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