Наша людина в головної організації світу: що в пріорітеті у нового посла України при ООН [ Редактировать ]
Наша людина в ООН. Новий посол України при Організації Об'єднаних Націй офіційно отримав повноваження. Хто він? І які завдання визначив пріоритетними?
Дмитро Анопченко познайомився з дипломатом у кулуарах штабквартири головної організації світу.
Це точка відліку для постійного представника будь-якої держави при Об'єднаних Націях. З часу вручення вірчих грамот Генсеку ООН посол розпочинає виконання своїх повноважень. Для когось така зустріч - ще й перше знайомство з Антоніу Гутеррешем. Сергій Кислиця, який відтепер офіційно представляє Україну в цій будівлі, - знає генерального секретаря доволі давно.
"Я знаю генерального секретаря певну кількість років. він був щиро радий мене бачити, тому що ми співпрацювали з генеральним секретарем з багатьох питань. і україна в оон це не країна одного пункту порядку денного", - говорить Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.
У кулуарах ООН про Кислицю кажуть - це людина, яка, за великим рахунком, звідси і не йшла з 2006 року. Посади були різні: директор департаменту в МЗС, згодом - заступник міністра, тепер уже постпред, але сфера відповідальності - та сама. Тож тут, у Нью-Йорку, починає зараз не з нуля. Найбільш відповідальне завдання - каже - ще попереду: коли війна в Україні закінчиться, потрібні будуть усі можливі ООНівські ресурси для відновлення й реінтеграції Донбасу.
"Питання реінтеграції це не лише мільярди доларів. питання реінтеграції це ще необхідність залучення міжнародного співтовариства, організація об'єднаних націй має дуже широкий набір ітехнологій і засобів і досівдіу і без активгної участі оон і усіх установ системи оон в реінтеграції донбасу, у відновленні донбасу нам буде значно складніше і дорожче подолати цю проблему", - говорить Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.
Ну, а перші робочі тижні будуть зайняті зустрічами з колегами-послами. Це дипломатична традиція - маєш встановити особистий контакт. Адже згодом - перед важливим голосуванням - треба доносити меседжі напряму, а для цього на зв'язку треба бути, а не просто офіційні листи писати.
"Посли у нью йорку. навіть для того щоби їх усіх обійти, потрібен рік. для того щоби з ними всіма переговорити - потрібно два роки. для того щоб вони стали вашими союзниками - потрібно не один рік і не два роки", - говорить Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.
Дипломатичний корпус при ООН - найбільший у світі, 193 посли - величезна цифра. І справді: навіть якщо щотижня одного іноземного димломата на розмову чи на каву запрошувати, усіх їх тільки під кінець своєї чотирирічної каденції й побачиш. І, схоже, єдиний, до кого не факт, що дійде черга, - так це постпред Росії. Кажуть, його зазвичай кличуть на чай хіба союзники Москви, яких тут, в ООН, залишилося зовсім небагато - приміром, Сирія, Іран, Північна Корея та Зімбабве.
по теме
Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на Донбасі
З ініціативи України, Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України - Вадим Пристайко
Україна ініціювала спеціальне засідання Генасамблеї ООН
Від Києва участь братиме міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Говоритимуть про російську агресію в політиці, економіці, соціальній та гуманітарній сферах
Хто позмагається з Дональдом Трампом за крісло у Білому домі
Увага всієї Америки прикута зараз до провінційного штату Айова, де першими у всій країні провели так звані "кокуси"
У Брюсселі провально завершився терміновий саміт ЄС
У пошуках грошей і Брюссель. Там провалом завершився терміновий саміт ЄС, на якому учасники обговорювали фінансовий план на найближчі сім років
Медреформа, коронавірус та загострення на фронті: Сергій Льовочкін прокоментував ситуацію
Загострення на Донбасі та інші події тижня прокоментував Сергій Льовочкін. Ось що він сказав