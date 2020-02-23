Наша людина в ООН. Новий посол України при Організації Об'єднаних Націй офіційно отримав повноваження. Хто він? І які завдання визначив пріоритетними?

Дмитро Анопченко познайомився з дипломатом у кулуарах штабквартири головної організації світу.

Це точка відліку для постійного представника будь-якої держави при Об'єднаних Націях. З часу вручення вірчих грамот Генсеку ООН посол розпочинає виконання своїх повноважень. Для когось така зустріч - ще й перше знайомство з Антоніу Гутеррешем. Сергій Кислиця, який відтепер офіційно представляє Україну в цій будівлі, - знає генерального секретаря доволі давно.

"Я знаю генерального секретаря певну кількість років. він був щиро радий мене бачити, тому що ми співпрацювали з генеральним секретарем з багатьох питань. і україна в оон це не країна одного пункту порядку денного", - говорить Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.

У кулуарах ООН про Кислицю кажуть - це людина, яка, за великим рахунком, звідси і не йшла з 2006 року. Посади були різні: директор департаменту в МЗС, згодом - заступник міністра, тепер уже постпред, але сфера відповідальності - та сама. Тож тут, у Нью-Йорку, починає зараз не з нуля. Найбільш відповідальне завдання - каже - ще попереду: коли війна в Україні закінчиться, потрібні будуть усі можливі ООНівські ресурси для відновлення й реінтеграції Донбасу.

"Питання реінтеграції це не лише мільярди доларів. питання реінтеграції це ще необхідність залучення міжнародного співтовариства, організація об'єднаних націй має дуже широкий набір ітехнологій і засобів і досівдіу і без активгної участі оон і усіх установ системи оон в реінтеграції донбасу, у відновленні донбасу нам буде значно складніше і дорожче подолати цю проблему", - говорить Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.

Ну, а перші робочі тижні будуть зайняті зустрічами з колегами-послами. Це дипломатична традиція - маєш встановити особистий контакт. Адже згодом - перед важливим голосуванням - треба доносити меседжі напряму, а для цього на зв'язку треба бути, а не просто офіційні листи писати.

"Посли у нью йорку. навіть для того щоби їх усіх обійти, потрібен рік. для того щоби з ними всіма переговорити - потрібно два роки. для того щоб вони стали вашими союзниками - потрібно не один рік і не два роки", - говорить Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.

Дипломатичний корпус при ООН - найбільший у світі, 193 посли - величезна цифра. І справді: навіть якщо щотижня одного іноземного димломата на розмову чи на каву запрошувати, усіх їх тільки під кінець своєї чотирирічної каденції й побачиш. І, схоже, єдиний, до кого не факт, що дійде черга, - так це постпред Росії. Кажуть, його зазвичай кличуть на чай хіба союзники Москви, яких тут, в ООН, залишилося зовсім небагато - приміром, Сирія, Іран, Північна Корея та Зімбабве.