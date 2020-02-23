Волога та пліснява: чому хворіють діти прикарпатської школи [ Редактировать ]
На Прикарпатті руйнується майже нова школа. Будівля уражена грибком, скрізь пліснява і від цього діти масово хворіють. Подробиці дізнавалася Жанна Дутчак.
Стіни першого поверху Солотвинської школи вкриті цвіллю. Грибовище й у підвалі.
"Бачите, до чотирьох сантиметрів грибок на стіні. Бачите, пішов по стіні повністю".
Усе через надмірну вологість. Вода у підвалі школи стоїть цілий рік. Пробували відкачувати, та вона знову прибуває.
"Коли будувалася нова школа не було закладено навіть копійки на водовідведення. У нас високий рівень поверхневих стічних вод і в результаті коли паде дощ в підвалі до колін вода", - говорить Вікторія Римарук, мати учнів.
Два сини Марії навчаються в цій школі. Жінка каже, діти часто хворіють через грибок і надмірну сирість.
"Температуру дитина мала пять днів, капалася в лікарні, 40 температури - не могли нічим збити. Респіраторне захворювання. Є сирість в школі і діти постійно кашляють", - говорить Марія Цахнів, мати учнів.
Школу в Солотвині будували більше як двадцять років. Відкрили дві тисячі шостого. Стрічку перерізав сам президент. Утім, один із трьох корпусів навчального закладу не здали в експлуатацію й досі.
"В цьому корпусі розміщені чотири важливо приміщення. Це є їдальня, спортивний зал, актовий, в якому ми знаходимось, і бібліотека. І це вже чотирнадцятий рік", - говорить Мирослав Гуменяк, директор школи.
"Ви подивіться на саму стелю, на стіни, це вже нищиться. І ще років два, максимум три і воно пропаде весь спортзал, який ще не запущений".
Однак у спортзалі займаються, бо іншого приміщення немає, - кажуть учителі. В школі навчаються майже пів тисячі дітей. А цього року на свій страх і ризик відкрили ще й бібліотеку та актовий зал. Їдальню ж самотужки облаштували в кабінеті трудового навчання.
"Тут немає нічого пристосованого для харчування. Умови в яких готується дітям їжа. І ось за вікном який корпус збудований і просто стоїть, не використовується", - говорить Роман Гуменяк, батько учениці.
"Приміщення замале, по друге - ми і їсти варимо разом, і миємо зразу заважко. Багато дітей", - говорить Галина, працівниця шкільної їдальні.
Гроші на дренажну систему чиновники пообіцяли виділити з екологічних коштів у березні. Щодо завершення третього корпусу - ясносі немає. Торік облдержадміністрація запевнила батьків, що необхідні п'ятнадцять мільйонів гривень попросять у фонду державного розвитку.
"Заявниками проектів виступає місцеві органи влади тобто райони, отг, сільські ради. Вони мали до нас звернутися але ніхто так і не звертався", - говорить Марія Сорохман, начальниця відділу будівництва Департаменту розвитку громад і територій Івано-Франківської ОДА.
У районі пояснюють: спочатку треба, щоб замовник будівництва відкоригував проєкт кошторисної документації.
"Замовник будівництва виступав департамент будівництва який зараз перебуває в стадії ліквідації. Не визначено подальшого замовника будівництва. І не має коштів коригування обійдеться в 300 тисяч кошторисної документації". - говорить Марія Сорохман, СНХ начальниця відділу будівництва Департаменту розвитку громад і територій Івано-Франківської ОДА.
Батьки вже заявили: якщо ситуація не зрушить із місця, то з вересня до школи дітей не пустять. Тим часом район і область продовжують вирішувати - хто за що відповідає. А дирекція школи - шукати гроші.
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