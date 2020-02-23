Загострення на Донбасі: бойовики обстрілюють українські позиції [ Редактировать ]
Ситуація на передовій знову загострюється. Українські позиції сьогодні ворог обстрілював уже 13 разів. Бив із артилерії, важких мінометів, кулеметів та бронетехніки, а також скидав гранати з безпілотників.
Постійні обстріли на Донбасі тримають у напруженні і військових і цивільних. А надто дітей. Як живе малеча у воєнних умовах, бачив Ігор Левенок.
"Ось подивіться будь ласка ось на цю картинку. Тут такі незнайомі предмети, так".
Ранок, станично-луганський дитячий садок номер один. Заняття для дошкільнят за окремою програмою.
"Якщо чесно, то я не знаю, як називаються ці предмети, але якщо я їх побачу, то брати в руки я їх не буду".
Таким не клопочуться педагоги мирної України. І подібне навряд чи розповідатимуть п'ятирічні вихованці звичайного дитсадка.
"А знаете, когда била война, тога вот это вставляли туда под землю. Залишилися ось такі".
"Очень, очень далеко надо уходить, а то может взорваться и...Ну пошкодити здоровя може".
Діти війни. Ці малюки народилися у дві тисячі чотирнадцятому - п'ятнадцятому роках. Коли за Станицю Луганську точилися запеклі бої. Зараз, стихло. Утім, дістатися до бомбосховища працівники закладу можуть наосліп.
Ольга Сухаревська, завідувачка станично-луганського дитячого садка №1.
"Це потрібно, тому що ми не знаємо що може бути кожної секунди тому що ми тут поряд і ми знаємо як це було".
І хоча значні обстріли із застосуванням артилерії в районі Станиці Луганської припинилися ще у п'ятнадцятому році, про війну тут не забувають. У дитячому садочку за всіма нормами облаштували бомбосховище і за небезпеки, персонал закладу має терміново сховати дітей тут.
Вода, ковдри, медикаменти. Усе на місці. І цим регулярно допомагає Червоний Хрест.
"Вихователі навчені, якщо щось трапляється, то у кожного є така коробочка ЧП, вони її хапають разом із дітьми, сюди приходять. У цій коробочці адресні дані батьків, телефони і ще на кожну дитину маска".
До початку бойових дій садок відвідували майже триста малят. Нині - сто вісім. У приміщенні ясел навчаються ще й учні другої станично-луганської школи, яку ворог розбомбив 2014. Навчання відбувається тільки українською.
"Навіть ясельна група у нас україномовна вже як два роки. Чому, тому що були проведені батьківські збори і сказали давайте проголосуємо чи навчати вже зараз з ясел. Всі проголосували "за"", - говорить Ольга Сухаревська, завідувачка станично-луганського дитячого садка №1.
Від квітня 2015 дошкільний заклад не припиняв працювати жодного дня. Чимало дітей сюди привозять із навколишніх сіл. Та, попри відносну тишу, життя тут однаково за межею миру. І це помітно. Щити на вікнах, плакати на стінах, про небезпеку мін і кулеметні черги ночами.
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