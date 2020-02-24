Паника в Италии: люди массово скупают продукты и маски [ Редактировать ]
В Италии активно распространяется коронавирус Covid-19. А в стране сеется паника из-за вируса. Люди скупают все продукты на полках супермаркетах. Об этом сообщает "Страна".
"Многие были в масках, которых сейчас практически невозможно достать в местных аптеках. Руководство супермаркета отказалось открыть двери по расписанию, опасаясь, что столь большое скопление людей приведет к панике и хаосу", - передает Euronews.
На место вызвали полицию, чтобы они повлияли на людей и успокоили их.
"Сотрудники супермаркета готовы открыть двери, но ждут приказа руководства, чтобы не создавать внутри хаос. Вам гарантируют обслуживание, безопасное как для вас, так и для персонала. Пожалуйста, наберитесь терпения и не толпитесь", - заявил сотрудник полиции.
Также, о ситуации в Италии сообщает телеграм-канал "Политика Страны":
"1. Уже есть третий погибший от коронавируса. Скончалась пожилая женщина из города Крема в северной Италии.
2. Австрия остановила движение поездов в Италию.
3. На севере Италии паника - люди разметают продукты из супермаркетов и ходят в масках. В церквях отменяют воскресные службы.
Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
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