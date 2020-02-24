Букет мимоз и коробка конфет уже давно не приводят вашу любимую женщину в восторг? Сервис Покупон точно знает, чему она будет рада. Давайте рассмотрим самые выгодные предложения от Покупона к 8 марта.

Релакс и красота

Массажи, маски и обертывания - это не только возможность для женщины позаботиться о собственной красоте и здоровье, но и отличный способ отдохнуть, отпустить все проблемы и насладиться релаксом. При этом в обычной жизни мало какие женщины могут позволить себе тратить на SPA деньги и время, а потому такой подарок будет особенно ценным и полезным.

На Покупоне представлена масса SPA-услуг по очень доступным ценам, благодаря чему серию расслабляющих процедур можно приобрести за 300-400 гривен. Если вы точно не знаете, какие процедуры предпочитает ваша любимая женщина, то массаж, маски и обертывания - беспроигрышный вариант. Если хочется удивить и подарить новые ощущения, можно подобрать stone-терапию или необычную SPA-программу с погружением в кедровую бочку. Программа для двоих подарит отличное время, проведенное вместе, а если вы не фанат массажей, она всегда сможет позвать с собой маму или подругу.

Отдых за городом

Выходные в уютном отеле в Карпатах, Одессе или под Киевом станут прекрасным подарком в начале весны. Особенно, если отель не простой, а с бассейном, сауной и массой дополнительных процедур вроде массажа и горячего чана. Также многие загородные отели предлагают катание на лошадях или велосипедах, экскурсии и другие развлечения. На сайте Покупон вы найдете все скидки и акции на 8 марта, среди которых точно сможете найти подходящее предложение для уикенда на двоих. Если выезжать за город кажется слишком сложной затеей, ознакомьтесь с предложениями интересных экскурсий по вашему городу.

Мастер-классы

В обычной жизни мы редко находим время для того, чтобы попробовать что-то новое и освоить новые навыки. Весенний праздник 8 марта - отличный повод посетить интересный мастер-класс или дегустацию. На Покупоне можно выбрать подходящий мастер-класс. Обратите внимание на классы по приготовлению здоровых и вкусных сладостей, а также на курсы типа «Визаж для себя» или уроки мобильной фотографии.

Полеты

Каждая женщина мечтает получить в подарок широкий романтический жест и мало что подходит на роль такого подарка больше, чем полет на воздушном шаре. К 8 марта на Покупоне можно приобрести такой полет с существенной скидкой. Также на сайте вы найдете выгодные предложения для полетов на вертолете или сертификаты на полеты в аэродинамической трубе.

Фотосессия

Макияж, красивое платье и шикарная студия позволяют женщине ощутить себя настоящей принцессой, а когда она при этом всем еще и в кадре опытного фотографа - сложно не ощущать себя звездой. День модельного опыта и серия шикарных снимков стоят дешевле, чем вы думаете, особенно, если покупать фотосессию через сервис Покупон.