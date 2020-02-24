В понедельник, 24 февраля, на Канары обрушились мощная буря, а сильные порывы ветра достигают скорости а 120 километров в час. Они принесли большое количество пыли из Африки. Об этом сообщает BBC News.

Огромное облако песка поднялось из пустыни Сахара и преодолело около 500 километров, прежде чем обрушиться на острова. Буря настолько масштабна, что ее зафиксировали спутники NASA.

Скорость ветра достигает 120 км/ч. Жителям рекомендуют не покидать свои дома.

Ранее сообщалось, что Украину накрыл мощный циклон "Юлия".