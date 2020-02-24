Видно из космоса: на Канары обрушилась сильная песчаная буря [ Редактировать ]
В понедельник, 24 февраля, на Канары обрушились мощная буря, а сильные порывы ветра достигают скорости а 120 километров в час. Они принесли большое количество пыли из Африки. Об этом сообщает BBC News.
Огромное облако песка поднялось из пустыни Сахара и преодолело около 500 километров, прежде чем обрушиться на острова. Буря настолько масштабна, что ее зафиксировали спутники NASA.
Скорость ветра достигает 120 км/ч. Жителям рекомендуют не покидать свои дома.
Ранее сообщалось, что Украину накрыл мощный циклон "Юлия".
по теме
Британию топит "беспрецедентное" наводнение (фото)
В понедельник, 17 февраля, в Британии продолжает бушевать шторм Деннис
В Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру
В Антарктике ученые зафиксировали рекордно высокую температуру
Прогноз погоды на 13 февраля: что ждет украинцев
Народный синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на 13 февраля
Сотні населених пунктів в Україні лишилися без світла
На Україну налетів буревій. Найбільше постраждали Прикарпаття та Львівщина. Там затримуються потяги
Какая погода ждет украинцев 12 февраля
Во вторник, 12 февраля, в Украине незначительно снизится температура воздуха, также стоит ожидать мокрый снег