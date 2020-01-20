Південний схід Австралії накрила пилова буря. Стихія занурила місто Коллі в темряву, а його околиці покрила шаром червоного пилу. Негода не оминула і місто Мельбурн у штаті Вікторія. Там градом побило автівки та розтрощило вітрини магазинів.

Нагадаємо, Австралія ще з вересня минулого року потерпає від масштабних лісових пожеж, хоча нещодавно на Зеленому континенті почалися дощі, які послабили вогневу стихію.