Пилова буря занурила у темряву Австралію [ Редактировать ]
Південний схід Австралії накрила пилова буря. Стихія занурила місто Коллі в темряву, а його околиці покрила шаром червоного пилу. Негода не оминула і місто Мельбурн у штаті Вікторія. Там градом побило автівки та розтрощило вітрини магазинів.
Нагадаємо, Австралія ще з вересня минулого року потерпає від масштабних лісових пожеж, хоча нещодавно на Зеленому континенті почалися дощі, які послабили вогневу стихію.
по теме
Балкани затягнуло отруйним туманом
Балкани задихаються від смогу. Отруйний туман оповив найбільші міста Сербії, Боснії і Герцеговини та Косова. Причина безвітряна погода та дим від вугілля і дров, які населення використовує для опалення
Палаючу Австралію залило дощем
Надзвичайники очікують, що зливи допоможуть загасити вогонь
Афганістан накрило рекордним холодом
Країну накрив холодний фронт із морозами й заметілями. Рясні снігопади й лавини зруйнували близько 300 будівель
Лавина у Пакистані вбила майже сотню людей
Через лавину в горах пакистанської частини Кашміру загинуло щонайменше сто осіб. Днями в регіоні мели сильні хуртовини
Північну Ірландію накрило штормом
П'ять тисяч осель залишилися без струму ураган пошкодив лінії електропередач