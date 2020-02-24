Штормовой ветер и снег: Украину накрыл мощный циклон "Юлия" [ Редактировать ]
В понедельник, 24 февраля, в Украину пришли сильный шторм и дожди. Страну накрыл мощный циклон "Юлия", который пришел с Германии. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
"24-го февраля циклон Юлия принесет к нам осадки с штормовым ветром. В течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй половине дня понедельника основной влажный "удар" примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумы и Запорожье", - написала Диденко.
Штормовой ветер пройдет по всей территории страны. В Киеве будет дождь, который перейдет в мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 15-22 метров в секунду.
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