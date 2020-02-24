Повалені дерева, зірвані дахи та потрощені автівки. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди, що пронеслася сьогодні під ранок, чи не всією територією України. Найбільше постраждали Західні області - там досі без електропостачання десятки населених пунктів. На Одещині повалене дерево вбило жінку. Про ситуацію в регіонах - розкажуть наші журналісти.

На Закарпатті пориви вітру сягають подекуди тридцяти п'яти метрів за секунду. У Карпатах - хурделиця. Понад добу рятувальники шукали групу туристів. Напередодні ті вийшли в напрямку до гори Петрус й загубилися.

"Він повідомив що де вони орієнтовно знаходяться, група складається з чотирьох киян, три жінки і один чоловік. Рятувальники рухаються їм на зустріч", - говорить Наталія Батир, речник управління ДСНС у Закарпатській області.

Туристів знайшли, усі вони почуваються добре. Проте рятувальники радять утриматися від походів у гори.

У центрі Одеси на вулиці Ніжинській повалене вітром дерево впало на шістдесяти дев'ятирічну жінку. Від травм пенсіонерка померла на місці. Поліція попередньо кваліфікувала подію як нещасний випадок. В іншому ж районі Одеси - на вулиці Різовській дерево завалилося на будинок, потрощило покрівлю й фасад: заблокованою в домі опинилася літня жінка - наразі рятувальники розбирають завали.

"Мы неоднократно обращались - жители этого дома - в ЖКС местные, и никто не отреагировал, не помог людям. Все отвечали, что можно сделать за личные средства - и вот пожалуйста".

Загалом в Одесі станом на цю годину повалені понад півтори сотні дерев. Пориви вітру сягали тридцяти метрів за секунду. По області чимало будинків лишилися без покрівлі. Так, у місті Ананьїві ураган зніс дах районного Будинку культури..

У середмісті Кропивницького на жінку теж упало дерево. Інцидент трапився по обіді на вулиці Чорновола. Поривом вітру зламало триметрове дерево. Воно розтрощило стовп огорожі, припарковану поряд автівку та зачепило жінку, що в цей час проходила повз. У потерпілої - забій спини. Також вітром завалило кілька рекламних щитів.

"Страшно, дуже страшно. Бо я тіки що зайшла в магазин і це сталося буквально хвилин три після того", - розповідає Анжела, очевидиця.

Сильний вітер, і покрівлю підняло на десять метрів. І аж на площадку перенесло.

Покрівлю з адмінбудівлі Івано-Франківського професійно-будівельного ліцею вітер зірвав разом з дерев'яним каркасом. Чотириста квадратів даху впали просто перед входом.

"Не було дітей, працівників. Це в 7:15, а у нас навчання починається 8:30. Постраждалих на даний час немає", - говорить Микола Гладкий, старший майстер Івано-Франківського професійно-будівельного ліцею.

Директор розповідає - покрівлю лагодили п'ять років тому. Витратили понад 200 тисяч гривень. Нещодавно завершили і внутрішній ремонт.

"Як буде замокання, там натягнута стеля, може пошкодити стелю. Це все, що робилося, учнівськими руками",- говорить Ольга Гузар, директор Івано-Франківського професійно-будівельного ліцею.

У середмісті обвалився мурал "Україна Єдина" площею майже сто квадратних метрів.

"Буревій він зайшов він має специфіку завертати підірвав легенько, а потім і зірвав то все", - говорить Анатолій Дмитренко, заступник ректора Івано-Франківського національного медуніверситету.

Загалом по місту повалено десятки дерев. Одне з них упало на газорозподільний пункт, залишивши без газопостачання цілий мікрорайон. Через сильний вітер в Івано-франківську із дев'ятиповерхового будинку на дівчину завалилася металева вишка. Медики діагностували в неї черепно-мозкову травму. А в селі Хом'яківка - деревом привалило рейсовий автобус.

"Пошкоджено лобове скло автобуса. В автобусі перебувало 15 пасажирів. В результаті падіння дерева постраждав один чоловік", - говорить Світлана Бабушкіна, прес-секретар управління ДСНС в Івано-Франківській області.

У Миколаєві через негоду зіткнулися два суднобудівні крани. Без опалення залишилися 10 будинків і дитсадок. Від сильних поривів вітру пішохідний міст просто розколовся. Один з понтонів затопило - небезпечну ділянку обгородили, лагодитимуть переправу після того, як негода вщухне.

Пошкодило й покрівлю казарм - вона злетіла під час чергового пориву.

Найближчої ночі циклон Yulia принесе в Україну сильний вітер, дощі та сніг, але від середи прогнозують відчутне потепління. 26 лютого синоптики прогнозують до плюс 14.