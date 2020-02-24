В воскресенье, 23 февраля, в Китае от коронавируса умерло 150 человек. Число жертв в стране выросло до 2 592. Об этом сообщает Reuters.

Но, число зараженных значительно снизилось. С 648 в субботу до 409 в воскресенье.

"Число новых смертей, однако, выросло до 150 с 97 за тот же период", - говорится в сообщении.

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Как сообщает комиссия в Китае, количество зараженных составляет 77 150 и 2592 смерти от вспышки вируса.

Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.