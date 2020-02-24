Незаконне вирубування лісосмуги виявили громадські активісти на Буковині. Підозрюють, що дерева, які укріплювали дамбу вздовж річки Черемош, спиляли нелегальні копачі гравію. Навіщо - дізнавалася Ольга Паламарюк.

Село Іспас розкинулося на березі Черемошу. Сліди браконьєрів, які вивозять звідси гравій, громадські активісти фіксують регулярно. А під час нещодавнього рейду - жахнулися: невідомі спиляли цілу лісосмугу вздовж річки.

"На цьому місці, де ми знаходимося, утворилося невідомим способом, бо міській раді про це нічого не відомо дві дороги. Протяжність цієї дороги перпендикулярно руслу метрів 300, а паралельно руслу - трохи більше - метрів 500-700", - говорить Олександр Клим, громадський активіст.

Дерева спиляли, де-не-де викорчували пеньки. Дорогу засипали гравієм. Із колод зробили укріплення.

"Частина цих дерев, яка була зрізана, от фактичне підтвердження цих речей - була задіяна для укріплення цієї труби - як створення переходу, щоб потрапити на берег річки".

Зрубані дерева - недорогих порід: верби, осики та чагарники. Їхня цінність в іншому, пояснюють фахівці.

"Коренева система укорінюється. І при паводку великому воно відіграє велику стримуючу роль для того, щоб не урвало дамбу, яка знаходиться, буквально, за пару десятків метрів", - говорить Василь Іванчук, голова громадської ради Вижницької райдержадміністрації.

Хто спиляв дерева і проклав у лісосмузі дві дороги, у Вижницькому держспецлісгоспі, на території якого розташована посадка, не знають. Мовляв, жодного дозволу на роботи не

"Нашими працівниками ніяких робіт там не проводилось, ніякі дозволи ми не видавали на проведення будь-яких робіт", - говорить Хрип: Володимир Місікевич, провідний інженер з охорони і захисту лісу ДП "Вижницький держспецлісгосп агропромисловго комплексу".

Тим часом на сполох б'ють і в міськраді. Кажуть, зухвалість браконьєрів - не знає меж.

"Прокладені мости через річку Черемош на Івано-Франківську територію. Хто давав дозвіл? Ніхто, ніяк. Для крадіжки і нелегального вивозу щебню - чи на ту сторону, чи звідти", - говорить Олексій Чепіль, вижницький міський голова.

У поліції звітують: браконьєрів шукають. І навіть відкрили кілька кримінальних проваджень.

"Проводиться досудове розслідування на фактами незаконного видобутку піщано-гравійної суміші, що стосується прокладання доріг будь-яких повідомлень, звернень від громади, громадян до Вижницького відділення поліції не надходило", - говорить Руслан Токар, заступник начальника слідчого відділення Вижницького відділення поліції.

Утім, після нашого візиту в Іспас навідались і правоохоронці. Після цього відкрили і провадження за фактом вирубування дерев.