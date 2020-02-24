Наталія Королевська закликала переглянути пенсійну реформу в Україні [ Редактировать ]
Розробити нову модель пенсійної реформи закликають у Верховній Раді. У парламенті відбулося перше засідання робочої групи, яку очолила нардеп Наталія Королевська.
Науковці, представники громадськості та влади шукали найефективнішу модель накопичувальної пенсійної системи. Її мають впровадити вже наступного року. Втім, на думку Королевської, спершу слід переглянути пенсійну реформу в цілому та провести індексацію виплат.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" категорически выступает за то, чтобы мы в первую очередь сосредоточили свои усилия на исправлении ошибок, которые были сделаны как Тигипко так и Гройсманом, когда они ставили опыты эксперименты и довели пенсионную систему можно сказать до банкротства сегодня, поэтому мы считаем, что те инструменты, которые работают в мире, когда формируются дополнительные доходы пенсионного фонда, когда индексируются пенсии и людям выплачивают их честно заработанные пенсии это создает также экономический стимул Украине, это задача номер один на которой мы должны сосредоточить свои усилия - проиндексировать и поднять людям пенсии задача номер два это для будущих пенсионеров заинтересовать людей, чтобы сплачивать взносы, чтобы они могли моделировать будущую пенсию", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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