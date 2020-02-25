Наїзд на людей під час карнавалу в Німеччині водій скоїв навмисно. Нагадаю, напередодні авто в'їхало в юрбу в містечку Фольк-Марзені. Постраждали тридцять людей, серед них і маленькі діти.

Водія, який був за кермом легковика, затримали. Це 29-річний німець. Його мотиви з'ясовують слідчі. Правоохоронці запевнили, загрози нових нападів - немає. Утім усі карнавали у федеральній землі Гессен - скасували. Місцевих жителів закликали уникати велелюдних натовпів.

"Наразі постраждалих тридцять. Десятеро у тяжкому стані, серед них, на жаль, є і кілька дітей. Встановити всі деталі події ми можемо поки що лише за словами очевидців. Припускаємо, що наїзд був умисним", - говорить Геннінг Гін, речник поліції.