Зняли кілька шарів ґрунту і тварина самотужки вибралася нагору

У Вельсі врятували поні, котрий провалився в яму. Коник на ім'я Фло пішов на прогулянку неподалік ферми й зник. Хазяйка знайшла його в кількаметровому проваллі - над землею стирчали самі вуха.

На допомогу викликали бульдозер. Зняли кілька шарів ґрунту і тварина самотужки вибралася нагору.

Фло - спортивний поні, має кілька нагород за перемоги у змаганнях. Тож власниця - не на жарт переймалася долею свого улюбленця.