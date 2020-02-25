Британці бульдозером врятували поні від смерті у проваллі [ Редактировать ]
У Вельсі врятували поні, котрий провалився в яму. Коник на ім'я Фло пішов на прогулянку неподалік ферми й зник. Хазяйка знайшла його в кількаметровому проваллі - над землею стирчали самі вуха.
На допомогу викликали бульдозер. Зняли кілька шарів ґрунту і тварина самотужки вибралася нагору.
Фло - спортивний поні, має кілька нагород за перемоги у змаганнях. Тож власниця - не на жарт переймалася долею свого улюбленця.
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