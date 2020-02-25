Коронавірус шириться Європою. Перші випадки зараження виявили в Австрії та Хорватії. Проте найбільше інфікованих Ковід-19 серед європейських країн в Італії. Які новини звідти - дивіться далі.

Венеція та Рим, газетний заголовок "Вірус поширюється, Мілан закрили на карантин"

В Італії коронавірус уже дістався півдня країни. Перший вИпадок зараження виявили на Сицилії. Інфікована жінка приїхала з Ломбардії. Її, а також усіх, хто з нею контактував, ушпиталили.

Поки що немає заяв від влади, що на Сицилії спалахнула епідемія коронавірусу. Так, є один підтверджений випадок зараження, але не слід перебільшувати. Ми повинні пильнувати, що і як ми говоримо", - говорить Маруа Рагуса, студентка.

"Я не надто цим переймаюся. Тому що вважаю, головне - не піддаватися паніці. Як ми знаємо з інтернету, у світі існує безліч інфекційних захворювань. І порівняно з ними рівень смертності від коронавірусу - дуже низький", - говорить Нікола Ірака, житель Катанії.

Не панікують і в НАТО. В Альянсі вирішили не скасовувати заплановані раніше військово-морські навчання біля берегів Сицилії. У тамтешніх маневрах наразі беруть участь сотні військових із США, Канади, Британії, Франції та Німеччини.

На півночі країни від ускладнень після коронавірусу помер уже сьомий пацієнт. За словами медиків, 62-річний чоловік мав хронічні захворювання. Загалом інфікованих - 283. Одна людина одужала. На карантині понад десяток міст у Ломбардії та Венето. Там не працюють школи, університети, музеї та кінотеатри. До міст і сіл, де найбільше хворих, не пропускають цивільний транспорт.

"За три дні все дуже змінилося. Якась сюрреалістична атмосфера, людей мало. Все зачинено, окрім продуктових крамниць та супермаркетів. У церкві правимо службу лише ми вдвох зі служкою", - говорить Дон Нунціо Росі, священник з міста Цорлеско.

А в Римі - державні установи зобов’язали вжити превентивних заходів. В італійському парламенті відвідувачів та членів сенату перевіряють на вході медики - вимірюють температуру та дезінфікують руки. А от прибулі до італійської столиці туристи у ставленні до епідемії розділилися.

"Ми щойно приїхали. Трохи занепокоєні, бо в медіа тільки про це й говорять. Ми саме збираємося відвідати Венецію - а це регіон, де зафіксовані спалахи недуги. Побачимо, як там буде", - говорить Росарія Ла Марка, туристка з Аргентини.

"Щодо нас, ми просто миємо руки.Так, потрібно дбати про себе, уникати близьких контактів з іншими людьми - ну знаєте, не цілуватися, не тиснути руки. Просто дотримуватися правил гігієни", -говорять Туристи із США

Перші випадки зараження Ковід-19 виявили в Австрії та Хорватії. У Франції вилікували всіх одинадцятьох хворих, у яких раніше виявили коронавірус. Наразі за кількістю інфікованих Італія на третьому місці у світі після Китаю та Південної Кореї. У КНР заражених на сьогодні понад 80 тисяч. За минулу добу - помер 71 хворий. Загальне число жертв майже 2700 людей. Одужали удесятеро більше. На думку експертів ВООЗ, пік епідемії в Китаї минув і йде на спад.