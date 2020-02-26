Удова зіркового баскетболіста Кобі Браянта Ванесса подала до суду на власників гелікоптера, у якому розбився її чоловік та донька Джиана. Причина позову - дозвіл на політ за несприятливих погодних умов, а також недбалість льотчика.

Нагадаю, Браянт загинув у авіакатастрофі вранці 26 січня в Каліфорнії. На борту також перебували шестеро пасажирів та пілот. Ніхто не вижив.