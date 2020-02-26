Два епізоди торгівлі держпосадами викрили працівники СБУ. За понад півтора мільйона доларів столичному бізнесмену пройдисвіти пообіцяли посаду голови Житомирської обладміністрації. Мовляв, у них є зв'язки в Кабміні і Офісі президента. Трьох аферистів затримали.

Допомогти іншому підприємцеві очолити Миколаївську ОДА запропонував нібито військовий генерал у відставці. Вихвалявся зв'язками в уряді і за три мільйони доларів обіцяв все владнати. Ошуканця спіймали "на гарячому". Усім затриманим готують підозри.