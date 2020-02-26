Працівники СБУ викрили мільйонні оборудки держпосадами [ Редактировать ]
Два епізоди торгівлі держпосадами викрили працівники СБУ. За понад півтора мільйона доларів столичному бізнесмену пройдисвіти пообіцяли посаду голови Житомирської обладміністрації. Мовляв, у них є зв'язки в Кабміні і Офісі президента. Трьох аферистів затримали.
Допомогти іншому підприємцеві очолити Миколаївську ОДА запропонував нібито військовий генерал у відставці. Вихвалявся зв'язками в уряді і за три мільйони доларів обіцяв все владнати. Ошуканця спіймали "на гарячому". Усім затриманим готують підозри.
по теме
Україна потрапила у список найвпливовіших країн світу
США очолили рейтинг найвпливовіших країн світу. У Лондоні презентували масштабне дослідження вагомості держав на глобальному рівні
Українці з лайнера Diamond Princess відмовились від евакуації
Хворобу виявили у двох українців, вони в лікарні. Лайнер з майже 4 тисячами людей на борту відбув двотижневий карантин біля берегів Японії
Китайський коронавірус розповсюджується країнами світу
Від китайського коронавірусу у світі померли вже 2619 людей, кількість інфікованих - майже 80 тисяч. Найбільше жертв недуги - у КНР, на другому місці - Іран
Американські інженери створили унікального робота
Гнучкий довгий механізм імітує рухи зміЇ, завдяки чому може повзати нерівною поверхнею і діставатися важкодоступних місць
Бої за Дебальцеве: в Івано-Франківську відбулася акція пам'яті українських воїнів
Минуло п'ять років, а для бійця Василя Іванюка - ніби все було вчора. Його бригада дислокувалася в опорному пункті "Льоха" і прийняла на себе перші запеклі бої за Дебальцево