Сполучені Штати посилюють кіберзахист, щоб убезпечити президентські вибори в листопаді - заявив глава Державного департаменту США Майк Помпео. Які саме заходи буде вжито - не уточнив. Разом із тим запевнив: ті, хто спробують втрУтитися у волевиявлення - дістануть сувору відповідь. За даними американських спецслужб, Москва вже встрявала в президентські перегони 16го року, намагаючись обернути результати голосувань на користь Дональда Трампа.

"Я вже неодноразово говорив, зокрема і під час останньої зустрічі з Лавровим у Мюнхені, що втручання в наші вибори - неприйнятне. Адміністрація Трампа робитиме все, щоб захистити чесні перегони. Все. Крапка. Якщо Росія чи будь-яка інша країна спробує підважити нашу демократію, відповідь - не забариться. Москва намагається сіяти ворожнечу серед громадян США та інших світових держав - від Білорусі до Зімбабве. Це не новина, але ми готові цьому протидіяти", - говорить Майк Помпео, державний секретар США.