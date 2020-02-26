Коронавирус продолжает "атаковать" людей по всему миру. Так, за последние дни вспышка коронавируса и летальные исходы были зафиксированы в нескольких европейских странах. О том, до каких стран добралось заболевание пишет "РБК-Украина".

Италия

Больше всего от коронавируса в Европе на сегодня пострадала Италия. Власти страны закрыли на карантин 10 городов в северном регионе Ломбардия.

Количество зараженных превысило 300 человек.

Смертей - 11.

Германия

Далее по количеству зараженных коронавирусом идет Германия. Заражение коронавирусом в стране регистрировали с конца января.

Количество зараженных - 19 человек.

Летальных случаев нет.

Франция

Количество зараженных - 17 человек.

Смертей - 2.

Пожилой мужчина скончался в парижской больнице "Сальпетриер" 26 февраля, до этого умер 80-летний гражданин Китая.

Британия

Количество зараженных - 13 человек.

Смертей - нет.

На карантин закрылись две школы, ученики которых побывали в Италии.

Испания

Количество зараженных - 11 человек.

Смертей - нет.

При этом случаи фиксируются в Мадриде, Каталонии, на Канарских островах и на Майорке.

Австрия

Количество зараженных - 2 человека. Это граждане Италии, которые проживают в Инсбруке. Коронавирус у них выявили после посещения Ломбардии.

Смертей - нет.

Хорватия

Количество зараженных - 2 человека. Один из них инфицировался во время поездки в итальянский Милан.

Смертей - нет.

Ранее мы также писали о том, что украинку, которая возвращалась из Италии, изолировали с подозрением на коронавирус.