Коронавирус в Европе: список "зараженных" стран [ Редактировать ]
Коронавирус продолжает "атаковать" людей по всему миру. Так, за последние дни вспышка коронавируса и летальные исходы были зафиксированы в нескольких европейских странах. О том, до каких стран добралось заболевание пишет "РБК-Украина".
Италия
Больше всего от коронавируса в Европе на сегодня пострадала Италия. Власти страны закрыли на карантин 10 городов в северном регионе Ломбардия.
- Количество зараженных превысило 300 человек.
- Смертей - 11.
Германия
Далее по количеству зараженных коронавирусом идет Германия. Заражение коронавирусом в стране регистрировали с конца января.
- Количество зараженных - 19 человек.
- Летальных случаев нет.
Франция
- Количество зараженных - 17 человек.
- Смертей - 2.
Пожилой мужчина скончался в парижской больнице "Сальпетриер" 26 февраля, до этого умер 80-летний гражданин Китая.
Британия
- Количество зараженных - 13 человек.
- Смертей - нет.
На карантин закрылись две школы, ученики которых побывали в Италии.
Испания
- Количество зараженных - 11 человек.
- Смертей - нет.
При этом случаи фиксируются в Мадриде, Каталонии, на Канарских островах и на Майорке.
Австрия
- Количество зараженных - 2 человека. Это граждане Италии, которые проживают в Инсбруке. Коронавирус у них выявили после посещения Ломбардии.
- Смертей - нет.
Хорватия
- Количество зараженных - 2 человека. Один из них инфицировался во время поездки в итальянский Милан.
- Смертей - нет.
Ранее мы также писали о том, что украинку, которая возвращалась из Италии, изолировали с подозрением на коронавирус.
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