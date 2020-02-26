В Греции сообщили о первом случае заражения коронавирусом в северном портовом городе Салоники. Об этом пишет издание Ekathimerini.

Известно, что 38-летняя женщина, которая заразилась коронавирусом, недавно приехала с севера Италии.

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Семью инфицированной поместили в карантин минимум на 14 дней.

"Эксперт Комитета по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Греции Димитрис Циодрас заявил, что большинство случаев заболевания коронавирусом протекает в легкой форме. Он призвал общественность соблюдать правила гигиены в соответствии с рекомендациями", - говорится в сообщении.

К слову, в Италии зафиксированы уже 229 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.

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