В Греции зафиксировали первый случай коронавируса [ Редактировать ]
В Греции сообщили о первом случае заражения коронавирусом в северном портовом городе Салоники. Об этом пишет издание Ekathimerini.
Известно, что 38-летняя женщина, которая заразилась коронавирусом, недавно приехала с севера Италии.
Семью инфицированной поместили в карантин минимум на 14 дней.
"Эксперт Комитета по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Греции Димитрис Циодрас заявил, что большинство случаев заболевания коронавирусом протекает в легкой форме. Он призвал общественность соблюдать правила гигиены в соответствии с рекомендациями", - говорится в сообщении.
К слову, в Италии зафиксированы уже 229 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.
Ранее мы также писали о том, что украинку, которая возвращалась из Италии, изолировали с подозрением на коронавирус.
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