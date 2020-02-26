Без соцвиплат можуть залишитися більше 20 двадцяти мільйонів українців

Без соцвиплат можуть залишитися більше 20 двадцяти мільйонів українців. Серед них пенсіонери, чорнобильці, матері-одиначки та люди з інвалідністю.

Усе через верифікацію соціальної допомоги, яку намагається запровадити Уряд. У цьому впевнена Наталія Королевська. Сьогодні політик звернулася до Конституційного суду з вимогою відмінити нововведення.

"Мы считаем - это грубо нарушает восьмую и 32 статьи Конституции и ни в коем случае сегодня нельзя без согласия человека собирать все его персональные данные. Проводить вот эти трех уровневые унизительные проверки и без суда лишать человека государственной поддержки. Поэтому ОПЗЖ обратилась к своим коллегам в парламенте, представители разных фракций присоединились, всего собрали 61 подпись народного депутата и мы очень надеемся, что КС в кратчайшие сроки рассмотрит и примет это решение", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".