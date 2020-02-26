Як зупинити хаотичні забудови й захистити архітектурні пам'ятки. Такі питання порушили під час діалогу з політиків із молоддю в Одесі. Про що ще говорили? чули мої колеги.

На зустріч зібралися студенти та молодь, яка вже працює від майбутніх політологів і юристів до спортсменів і захисників міського середовища.

"Я спортсмен і шукаю саме підтримки в депутатів - саме в людей, які підтримують різні види спорту і ми також можемо їх підтримувати, виступати за них", - говорить Наталія Вонс, студентка.

"Меня лично конкретно интересует, например, вопрос об обустройстве пляжей хочется, чтобы как можно больше людей приезжали в Одессу, комфортно отдыхали", - говорить Дмитро Перерва, студент.

Парламентарій поділився з молоддю досвідом: як прийшов у політику з банківського сектору, згодом очолив Одещину, а потім став депутатом Верховної Ради. Студенти запитували і про вибори міського голови Одеси: чи балотуватиметься політик на цю посаду?

"Оппозиционная платформа - За жизнь" сто процентов будет выдвигать своего кандидата. Если партия мне доверит, чтобы это был я - я не буду отказываться и постараюсь оправдать доверие и своих однопартийцев, если они меня выдвинут и избирателей для того чтобы даст Бог, если они меня выберут, то оправдать их доверие", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Головні проблеми Одеси, які, на думку політика, потрібно негайно вирішувати - зупинити хаотичну забудову, зменшити кількість платних пляжів, а крім того створити комплексну програму порятунку архітектурних пам'яток. Питання розвитку міста й регіону неабияк цікавлять і молодь.

"Сегодня, я хочу сказать, это не только одесситы. Сегодня приехали еще и со всего Одесского региона люди: у нас были и из Южного, и из Балты, и из Черноморска. Сегодня люди приезжают и говорят: мы хотим общаться, мы хотим задавать вопросы: вот это самое замечательное", - говорить Володимир Сівак, керівник ГО "Молодіжна платформа "Майбутнє".

На думку депутата, на багато речей він та молодь мають однаковий погляд.

"Я старался быть максимально искренним, потому что такая аудитория всегда фальшь чувствует конечно, это другое поколение, которое уже цифровое и так далее, к этому надо реально относиться, реально себя позиционировать: насколько они моложе, насколько они продвинутее. Но рядом с молодыми и ты становишься чуть моложе и я думаю, что вот такая совместная работа она даст плюс для всей страны, потому что это движение вперед", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Організатори впевнені, такі зустрічі молоді та політиків сприятимуть побудові нової успішної України.