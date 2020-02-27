Масштабна повінь накоїла лиха на заході Англії [ Редактировать ]
На заході Англії - потоп. Через повінь терміново мусили покинути свої будинки мешканці графств Шропшир та Вустершир. Через розлив річки Северн у воді опинилися житлові та господарські споруди. І вода прибуває й далі.
Нинішня повінь може стати найпотужнішою від 2000 року. У більшості регіонів панує безлад. Сполучене Королівство ще не встигло повністю оговтатися після двох ураганів, які в лютому вдарили по країні з різницею в тиждень.
по теме
Велика Британія потерпає від наслідків шторму
Сотні будинків затопило, їхнім мешканцям довелося полишити домівки через небезпеку для життя. Троє людей загинули
Шторм "Денніс" залишив британців із затопленими вулицями і будинками
Велика Британія потерпає від наслідків шторму "Денніс". Сотні будинків затопило, їхнім мешканцям довелося полишити домівки через небезпеку для життя. Троє людей загинули
Велика Британія оговтується від потужного урагану
Велика Британія потерпає від наслідків шторму "Денніс". Зливи йшли усі вихідні. Сотні будинків затопило, їхнім мешканцям довелося покидати домівки через небезпеку життю
Річки на вулицях та затоплені будинки: Уельс "змиває" штормом
Велика Британія потерпає від наслідків шторму "Денніс". Зливи йшли усі вихідні. Сотні будинків затопило, їхнім мешканцям довелося покидати домівки через небезпеку життю
Британию топит "беспрецедентное" наводнение (фото)
В понедельник, 17 февраля, в Британии продолжает бушевать шторм Деннис