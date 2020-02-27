На заході Англії - потоп. Через повінь терміново мусили покинути свої будинки мешканці графств Шропшир та Вустершир. Через розлив річки Северн у воді опинилися житлові та господарські споруди. І вода прибуває й далі.

Нинішня повінь може стати найпотужнішою від 2000 року. У більшості регіонів панує безлад. Сполучене Королівство ще не встигло повністю оговтатися після двох ураганів, які в лютому вдарили по країні з різницею в тиждень.