У Києві пограбували відділення "Нової Пошти" у Дніпровському районі. Злочин зафіксували камери спостереження. Злодій був у камуфляжі, на обличчі мав медичну маску. Він дістав предмет, схожий на пістолет, і пакет, куди наказав скласти гроші. Касир віддала йому кошти.

За попередньою інформацією, грабіжник забрав з собою близько 20 тисяч гривень і втік. Зараз його розшукують правоохоронці.