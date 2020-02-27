У Києві пограбували відділення "Нової Пошти" [ Редактировать ]
У Києві пограбували відділення "Нової Пошти" у Дніпровському районі. Злочин зафіксували камери спостереження. Злодій був у камуфляжі, на обличчі мав медичну маску. Він дістав предмет, схожий на пістолет, і пакет, куди наказав скласти гроші. Касир віддала йому кошти.
За попередньою інформацією, грабіжник забрав з собою близько 20 тисяч гривень і втік. Зараз його розшукують правоохоронці.
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