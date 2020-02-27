В Италии количество умерших от нового типа коронавируса возросло до 14 человек.Об этом сообщил глава итальянского Агентства гражданской защиты Анджело Боррелли, пишет ANSA.

"При этом он не стал уточнять данные о новых жертвах коронавируса. До сих пор сообщалось о 12 смертях", - говорится в сообщении.

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По словам Борррели, также выросло общее количество заражений. "Сейчас можно говорить о 528 положительных результатах на коронавирус в Италии", - сказал он. Утром сообщалось о 456 случаях заражения.

Также чиновник сообщил, что в Ломбардии 37 человек уже вылечились.

Ранее мы писали о том, что коронавирус COVID-19 "проник" в 20 стран. В четверг, 27 февраля, три подозрения на коронавирус Covid-19 было зафиксировано в Одесской области, но ни одно из них не подтвердилось.

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