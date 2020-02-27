В мире фиксируют новые случаи заражения смертельно опасным коронавирусом Covid-19.

В частности, в четверг, 27 февраля, новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Израиле. Сообщается, что заболевший гражданин недавно вернулся из Италии.

Также Греция подтверждает два новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране выросло до трех человек.

Три случая инфицирования коронавирусом зафиксировали и в Австрии. Один из них, в Вене, подтвердил в четверг глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер, пишет местное издание Kronen Zeitung.

Швейцария сообщила о втором случае коронавируса.

Первые случаи коронавируса зафиксировали в Дании и Эстонии.

Тем временем, опасный коронавирус зафиксирован и в соседней с Украиной Польше. Там инфицировалась 25-летняя женщина, которая перед этим несколько месяцев провела в Таиланде.

В четверг, 27 февраля, три подозрения на коронавирус Covid-19 было зафиксировано в Одесской области, но ни одно из них не подтвердилось.

Ранее мы писали о том, что коронавирус COVID-19 "проник" в 20 стран. Также мы сообщали о том, что в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.

США назвали сроки разработки вакцины от коронавируса.