Лунный календарь стрижек на март 2020 [ Редактировать ]
Обычная стрижка порой необходимо каждому из нас, хотя бы для того, чтобы освежить образ и поднять себе настроение. Но относиться к такому событию стоит с полной серьезностью. Ведь, как утверждают астрологи, если выбрать не правильный день для похода к парикмахеру, то вы рискуете навредить своим волосам.
Для этого ,необходимо идти в салон в те дни, когда луна находится в правильной фазе. Разобраться в этом поможет лунный календарь.
Выбирайте подходящий для вас день и смело идите к парикмахеру.
Фазы луны в марте 2020:
- Первая четверть - 2 марта
- Полная луна - 9 февраля
- Третья четверть - 16 марта
- Новая луна - 24 марта
- Благоприятные дни для стрижки в марте 2020 года: 1, 10-13, 15, 18-21, 26 марта.
- Благоприятные дни для окраски волос в марте 2020 года: 1, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17-19, 21, 26, 31 марта.
- Благоприятные дни для маникюра, педикюра в марте 2020 года: 1, 2, 6, 7, 13, 15, 17-19, 21, 23, 30, 31 марта.
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