Німеччина на порозі епідемії коронавірусу, в Італії з підозрою на зараження ушпиталили українку, а у Великій Британії карантин оголосили в школі, де навчаються діти принца Вільяма. Про загрозу, яка шириться Європою, - розкаже Тетяна Логунова.

Солдат Бундесверу, вихователька в дитячому садку, лікар. За останню добу в Німеччині зафіксували 10 нових випадків зараження коронавірусом. Хворі - жителі різних земель, одні нещодавно подорожували Італією, інші навіть не виїжджали за межі маленьких містечок. Це початок епідемії, - вже заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан.

"Німеччина вже на порозі епідемії коронавірусу. Це підтверджують нові випадки зараження. Ми вже не завжди можемо відстежити інфекційний ланцюг, тобто встановити, де люди підхопили вірус. До того ж хворі контактували з багатьма людьми", - говорить Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини.

Потенційно інфікованих наразі розшукують, зокрема через ЗМІ. Один з недужих, наприклад, кілька днів тому відвідав карнавальну вечірку, де були присутні кілька сотень людей. Усіх їх уже попросили в разі поганого самопочуття негайно звернутися до лікарів. У містечках, де зафіксовані спалахи хвороби, на карантин закрили школи та дитсадки.

"Настрій пригнічений. Ніхто не знає, що буде далі. Люди не здіймають паніки, але постійно живуть із думкою: "Сподіваюсь, я ще здоровий"", - говорить Клаус, житель міста Гангельт.

"Я не панікую, це не допоможе. Ти або захворієш, або ні", - говорить Томас, житель міста Гангельт.

Не панікувати закликають і інфекціоністи. Натомість радять постійно мити руки, уникати людних місць і в разі появи симптомів респіраторної хвороби звертатися до сімейного лікаря.

У Німеччині вже створили кризовий штаб для боротьби з поширенням коронавірусу. Уряд дав розпорядження перевірити, наскільки лікарні готові приймати хворих і забезпечувати сімейних лікарів тестами для діагностики вірусу. Щоб в разі підозри вони мали змогу перевірити своїх пацієнтів і передати тести до лабораторії.

Цей чоловік у захисній масці губернатор італійської провінції Ломбардія Аттіліо Фонтана. Від сьогодні він на добровільному двотижневому карантині - у помічниці політика діагностували коронавірус.

"Я дуже вірю, що найближчими днями ми візьмемо під контроль поширення вірусу і вже невдовзі повернемося до звичного життя", - говорить Аттіліо Фонтана, губернатор Ломбардії.

На сьогодні в Італії інфіковані понад 400 людей, більшість з них у Ломбардії. До лікарні Неаполя з діагнозом коронавірус ушпиталили громадянку України. Вона приїхала до цього міста саме з Ломбардії, провідати батьків.

Максим Коваленко, начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС України.

"Наша співвітчизниця почуває себе цілком нормально. Трохи підвищена температура. Генеральне консульство України в Неаполі перебуває на постійному зв’язку з нею, з медиками цього закладу на предмет можливих потреб чи побажань нашої співвітчизниці. Наразі вона всім забезпечена. медичне обладнання, медикаменти - все в клініці є, все, що необхідно для надання належної медичної допомоги.

А в Лондоні на тимчасовому карантині приватна школа, де навчаються старші діти Принца Вільяма - Джордж та Шарлотта. Там занедужали кілька учнів закладу, які нещодавно повернулися з Італії. Наразі чекають результатів їхніх аналізів.