У Ріо-де-Жанейро обрали найкращу школу самби. Почесний трофей дістався колективу з міста Нітерой. Свій театралізований виступ вони присвятили історії бразильських жінок-рабинь, які тяжко працювали, щоб викупити себе з неволі.

У дійстві брали участь понад дві тисячі танцівників. Та судді оцінювали не лише їхню майстерність, а й декорації, задум і музику. Переможці виступлять на самбадромі ще раз - 29 лютого.