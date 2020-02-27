У Ріо-де-Жанейро обрали найкращу школу самби [ Редактировать ]
У Ріо-де-Жанейро обрали найкращу школу самби. Почесний трофей дістався колективу з міста Нітерой. Свій театралізований виступ вони присвятили історії бразильських жінок-рабинь, які тяжко працювали, щоб викупити себе з неволі.
У дійстві брали участь понад дві тисячі танцівників. Та судді оцінювали не лише їхню майстерність, а й декорації, задум і музику. Переможці виступлять на самбадромі ще раз - 29 лютого.
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